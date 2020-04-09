年度最佳螢幕情侶預定：《The King：永遠的君主》還沒開播就想站李敏鎬＆禹棹煥這對男男CP了！

影視劇中男才女貌的配置已然不能滿足觀眾的審美需求，不少男男CP也狠狠圈粉。
李敏鎬的退伍複出作《The King：永遠的君主》正在熱火超甜的拍攝當中，接連曝光的預告和路透照讓人已經開始期待李敏鎬和金高銀的奇幻愛情故事。隨著越來越多劇照、花絮的曝光，不少粉絲們發現皇帝陛下和侍衛隊長怎麼越看越順眼呢？
劇中，李敏鎬飾演大韓帝國皇帝李袞，禹棹煥則是大韓帝國近衛隊隊長曹影，兩人小時候就作為主君和臣子相遇，經歷了各種宮鬥與波折，感情就像親兄弟一樣。在嚴謹的皇室中他們是對方唯一能夠互相卸下心房去喘息的綠洲。 嗯，小夥伴們是不是嗅到了「基情」的味道，哈哈哈~~
作為皇帝的李敏鎬自然是全國第一霸道大帥哥，腿長膚白王者氣場炸裂。而身為侍衛長的禹棹煥經常是西裝革履、不苟言笑，和主君形影不離。 身高、顏值、腿長不相上下的兩人站在一起有種莫名的和諧感，可能就是帥哥的旁邊還是帥哥吧。
最近正在拍戲的兩人入戲很深，將劇裡的人設代入了現實生活。先是李敏鎬在個人IG上公開了待機室照片，很快禹棹煥就來留言了，問：「您在哪兒，陛下？」 李敏鎬皇帝角色附身立刻回應：「秘密，你守好宮城。」最後禹棹煥聽話地回答：「是。」
還有比這更讓人浮想聯翩的對話嗎？霸道皇帝和傲嬌護衛CP，女一女二都要靠邊站了吧？（笑）
此外，《The King: 永遠的君主》定檔4月17日首播，坐等開播吧。
「圖：《The King》、李敏鎬IG」
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