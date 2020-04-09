AOMG 旗下歌手、好友齐出动 本周日线上开唱募款助人！ 又有韩星要结婚！白成铉本月25日将与圈外女友步入礼堂～ SEVENTEEN 首次日本巨蛋巡演受影响 《SVT》八场演出全数取消 【有片】次元壁又破了！Justin Bieber对口型喊BTS防弹少年团应援口号，韩文名字都叫对了 Super Junior神童瘦身成功也有困扰！？「身边的人都超级不适应」 黄牛郎弘大店：吃腻了三层肉？换吃一下烤牛肉吧！ 《夫妻的世界》再次刷新自身最高收视！金喜爱展开复仇反击3步曲...更令人意想不到的是儿子早知爸爸出轨？ 终结一年三个月的等待 Apink 全员概念照到齐！ 年度最佳萤幕情侣预定：《The King：永远的君主》还没开播就想站李敏镐＆禹棹焕这对男男CP了！ 李同国8岁双胞胎女儿影片被骂到下架关评论！一切只因女孩太爱美？ 「王鼻子大哥」池锡辰自爆曾有过三次想从《Running Man》下车！

因《超人回来了》而备受大众瞩目的足球运动员李同国一家虽离开了节目但依旧关注度满满，爸妈还为五姐弟开通了YouTube频道一解粉丝们的相思之苦。

最近8岁的双胞胎雪雅和秀雅在YouTube频道《Daebak Family》上更新了一条新影片，却没想到评论区被各种攻击和负面评论攻陷，最后不得不将影片设为非公开还关闭了留言区。

影片里，秀雅和雪雅一边评论自己的外貌一边学大人模样化妆。秀雅一边化妆一边表示：「最近我因为变胖了而十分苦恼，可是世上怎么会有这么多好吃的啊，雪雅每天都嚷著要减肥每天都在运动，我却天天只想著吃饭，看来要化妆才能出门了。今天妈妈同意我想怎么化就怎么化，以前的我真的很漂亮，现在怎么变这么丑？」



而一边的雪雅也在熟练地化著妆，还称：「好想快点长大，那样就可以化妆了，大人只会想让自己变美，我也化妆的话也会变很美吧。 没想到我会变这么美，为了变美一定要忍受著吧，忍受著痛苦。」



姐妹俩只有8岁，虽说是童言无忌，但两人不断提及「减肥」、「化妆」、「变美」等字眼让观众们看得十分不适。明明是还在长身体，无论怎么打扮都会很可爱的年纪却不知为何被灌输了「化妆了才美」、「瘦才是美」的审美观， 於是网民们将不满的炮火攻向了李同国夫妻俩，指责是他们从小就给孩子们灌输这类歪曲的爱美思想对成长有不好的影响。

至於为何拍这条影片，妈妈李秀珍解释说雪雅秀雅一直以来用的都是儿童玩具化妆品，现在有机会用妈妈的化妆品觉得很开心，同时妈妈也表示理解她们现在对化妆品的好奇心，以后自己会好好观察，这次只是让两个女儿过个瘾而已。



「图：YouTube」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻