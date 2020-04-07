(G)I-DLE 大膽挑戰嶄新樂風 迷你三輯〈I trust〉在國內外獲好評！
KPOP 2020年4月7日 星期二13:31 施乃琪
一出道就有明確路線的 (G)I-DLE，昨天帶著自信十足、性格鮮明的新專輯回歸，果然也再度創造好成績！
(G)I-DLE 在昨晚發行全新迷你專輯〈I trust〉後，便陸續登上 Bugs、Genie、NAVER Music 三榜的冠軍在 MelOn、Soribada 上也位居前十名內。
而 (G)I-DLE 的最新主打歌 “Oh My God” 也延續 MV 預告片的氣勢，在公開僅 6 小時後就吸引超過 500 萬人次觀看，目前（約 7 日下午 13:30）則已累積逾 1350 萬次觀看數，而且還登上泰國、沙烏地阿拉伯、法國、美國⋯⋯等全球 47 國的 YouTube 熱門影片排行榜。
在看過氣勢驚人的 MV 後，也期待能早日 (G)I-DLE 特別拍的 "Oh My God" 現場表演影片，先來看看預告片吧！
（照片或影片來源：CUBE Entertainment、Mnet）
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