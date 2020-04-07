(G)I-DLE 大胆挑战崭新乐风 迷你三辑〈I trust〉在国内外获好评！
KPOP 2020年4月7日 星期二13:31 施乃琪
一出道就有明确路线的 (G)I-DLE，昨天带著自信十足、性格鲜明的新专辑回归，果然也再度创造好成绩！
(G)I-DLE 在昨晚发行全新迷你专辑〈I trust〉后，便陆续登上 Bugs、Genie、NAVER Music 三榜的冠军在 MelOn、Soribada 上也位居前十名内。
而 (G)I-DLE 的最新主打歌 “Oh My God” 也延续 MV 预告片的气势，在公开仅 6 小时后就吸引超过 500 万人次观看，目前（约 7 日下午 13:30）则已累积逾 1350 万次观看数，而且还登上泰国、沙乌地阿拉伯、法国、美国⋯⋯等全球 47 国的 YouTube 热门影片排行榜。
在看过气势惊人的 MV 后，也期待能早日 (G)I-DLE 特别拍的 "Oh My God" 现场表演影片，先来看看预告片吧！
（照片或影片来源：CUBE Entertainment、Mnet）
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