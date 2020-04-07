《那個男人的記憶法》金東旭&文佳煐，放在現實中絕對是轟動社會的世紀情侶！

【多圖】一個是韓國收視率第一、受廣大觀眾景仰的新聞主播（金東旭），一個是IG擁有800萬追蹤人數、被她用過的東西就會銷售一空的明星演員（文佳煐），在現實世界裡火速承認戀情，是一件多麼火熱的事！！！
不曉得大家有沒有在追正在on檔的《那個男人的記憶法》？只要追過都會覺得有趣、節奏快，時而小虐又令人痛心，男女主角之間的火花也非常有看頭，而將他們放在現實生活中，絕對會是轟動一時的世紀情侶！
一個是韓國收視率第一、受廣大觀眾景仰的新聞主播－李政勳（金東旭 飾），一個是IG擁有800萬追蹤人數、被她用過的東西就會銷售一空的明星演員－呂河珍（文佳煐 飾），總是能創造話題的兩位被湊在一了一起，放在現實會有多熱門！？？？大家想像一下…
▼女友簽名會和電台直播，男友都在一旁默默守候。（旁邊還有一大票粉絲啊！）
▼電影發佈會時，記者問到關於男友的話題，女友說：他很聰明，尤其是毒舌的時候特別性感。（喔某～連標題都幫記者想好了XD）
▼頒獎典禮上，獲獎的男友對台下的女友說：「希望妳將來的日子比現在更加幸福，為妳應援！」（天啊～跟結婚宣言沒兩樣。）
▼女友上街頭游擊約會的節目時，與男友連線通話，男友為她的新作品簡單的說一了一句：「加油！」
▼女友電影上映了，男友深夜默默地到電影院支持，卻被粉絲們捕捉到畫面，慌張的模樣非常真實可愛！
▼看到女友在街邊被纏住了，不顧危險穿越馬路，只為了保護她的安危。
▼女友說黃色領帶比較適合他，新聞直播前一分鐘內緊急換成她喜歡的款式！
▼粉絲們也相當支持這對CP，還製作了周邊商品～XD，有夠可愛的！
連開播前記者會上的互動與眼神，也能感受到兩位甜蜜的氛圍啊～！
雖然劇中是假戀愛，但頻繁互動與背後的故事，還是將兩人緊緊聯繫在一起，不管是幻想還本劇都相當有看頭，大家覺得如何呢？
（圖：官方劇照）
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