北韓也有關注【N號房事件】，並評論：「南朝鮮是墮落日常化社會﹗」 韓民眾「西八，我不管了」心態大爆紛紛出門賞花，韓前線護士氣到SNS上怒懟！ 拋家棄子卻想分遺產？"具荷拉法"請願人數超過10萬 正式獲得國會審議! 路雲、李宰旭和金勇大，從斯里高中畢業後去哪裡了？ 世越號六週年...紀錄片《幽靈船》即將上映！ Jessica保鏢的貼心舉動!！完全是甜蜜戀愛劇的情節啊~❤ 上下班對愛豆的影響這麼大？！似乎看到了自己的影子，開心到模糊XD BLACKPINK JISOO一家都是什麼神仙顏值啊？！姐姐長得像韓孝珠，哥哥是特種部隊出身

春暖花開正式踏青好時節，漢江公園又迎來了一大批賞花的民眾。

換作平時政府會積極號召大家走出門多活動，但肺炎疫情尚未控制住的當下政府一再要求民眾少出門、少聚集。 也許是憋得太久，不少人還是選擇了這個時候出門，有網民就很形象地吐槽這是「韓國人’西八，我不管了’心態大爆發」，紛紛放棄了「社交距離」。



擔心之前的防疫工作會因人群聚集毀於一旦的某位一線護士就在網路上開懟，怒斥毫無社會責任的某些民眾。



「希望那些嘴上說著’不差我一個’且在家待不住的傢伙，來到醫院之後也會說‘不差我一個’且不用接受治療。 」

「同事的丈夫確診了肺炎，現在正帶著人工呼吸機苟延殘喘呢。 即使是這樣她還是要出來工作。 就因為悶得慌你們就要出來看花？ 你們還算是人嗎？ 」

「天氣太好所以想去賞花？ 這跟酒駕有什麼不一樣？ 需要急救室的腦梗塞、心肌梗塞、呼吸困難的患者們，即使想要接受治療，因為醫護人員都出去支援人手根本不夠，醫院裡沒有位置，也沒有防護用具，如果疫情解決不了，就是你們這些賞花的殺死了那些患者。 」

「因為去看花而跟非特定人群接觸並感染病毒的人被大批送往急救室的話，那麼膽囊炎、腦梗塞、哮喘患者前往急救室的時候，會因為新冠肺炎患者而無法得到治療，就只能去死了... 你們覺得只要沒感染肺炎就是走運了對吧？ 才不是， 醫院裡根本就沒你的位置。」

不少網民並未因這位護士的「怒言」而責怪她，紛紛留言支持她，稱：「醫護人員辛苦了」、「請珍惜醫護人員的勞動」等。

「圖：NATE NEWS、theqoo」

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