【韓網熱帖】當你說「沒錢」的時候，是這兩種中的哪一種

當我說沒錢時，其實是這個意思。

世上分兩種人，當說「我真的沒錢」時，其實有這兩種意思：

1. 真的存摺裡一分錢都沒有，存款為零

2. 將固定的錢數自定義為零，比如存摺裡有40萬，40萬=0元，41萬=1萬，

相關內容已經在theqoo上留下了近千條留言：

1. 如果已經工作的話，大部份人都是2吧，學生的話才是1

2. 我的存摺裡從來沒有過一分錢不剩的狀況，即使我不花，但存摺裡一定要留一部份錢

3. 一定會留下這個月的基本生活費，沒有可以奢侈揮霍的餘錢

4. 我花的錢都來自領薪水的存摺，基本月光

5. 除了我存的錢之外，我可以支配的錢其實是0

6. 如果生活費只剩下20萬的話，我會開始節約開銷，別人借錢我也不會借

7. 存摺就是用來存錢啊，雖然有緊急備用金，但不到萬不得已絕對不會用

8. 工作之後就會存錢，所以肯定不會出現一分錢都沒有的狀況，但零花錢經常用到最後一分不剩

9. 看到大家都沒有錢，我就放心了，哈哈哈哈

10. 有買必需品的錢，但沒有錢買想買的東西

11. 我看過幾次2情況的人向1情況的人借錢還不還

12. 只要你還有一口氣在，就必須得花錢，所以存款裡的錢少到一定程度的時候會產生濃濃的危機感

13. 當我錢不夠花的時候就會說沒錢，也不至於到0元

14. 大部份人都應該是2吧

15. 除了固定支出之外，沒有多餘的錢買東西的情況下我會覺得沒錢了

16. 存款不是用來花的啊

17. 除了學生之外，應該不會有人是1吧

18. 老實說，1的情況，不會好意思向別人說自己沒錢

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