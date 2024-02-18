【K社韓文小百科】韓國過半年輕人戀愛經驗為零、終身不婚率十年間暴漲9%，除經濟阻力更因心態變化

除了眾所周知的低生育率，韓國年輕人談戀愛的比例也低到驚人，終身不婚率則逐年升高，很多人表示對戀愛沒興趣、一個人生活也很舒心。

韓數據諮詢服務商PMI近日面向全國1174名20~59歲未婚男女展開調查，結果顯示四分之三人處於單身狀態、只有24.2%正在談戀愛，而結婚適齡期20~39歲男女中，「一次戀愛經驗都沒有」的比例高達57.3%。

對於不談戀愛的原因，大部份人表示是出於「經濟原因」（17.2%），也有幾乎相同比例的人表示「沒有原因或不知道原因」（15.8%），其次是「沒有心儀對象」（10%）、「麻煩」（9.5%）、「不感興趣」（9.5%）等。



Photo by Jonathan J. Castellon on Unsplash

PMI人士認為這一結果反應了現代人新的價值觀：「跳脫傳統人際關係，以其他形式進行相互作用、追求自我實現。 」

此外，韓國銀行也發佈了一份報告《未婚人口增加與勞動供給長期趨勢》，其中提到韓國的「終生不婚率」（截至50歲無結婚經歷者）在2013年只有5%，2023年則達到14%。 男女初婚平均年齡也分別推遲到33.7歲和31.3歲，晚婚趨勢加劇。

演員李柱昇就曾在《我獨自生活》發表不婚主義名言：「反正走的時候都是一個人」「並不渴望留下我的基因」。



很多網友對該調查結果感到共鳴：「原來我是大多數」「時代變了，不婚戀也有很多事可做」「比戀愛有趣的東西太多了」「不談戀愛都已經很忙了，工作、見朋友、追星」「真的沒有特別原因，只是不想把我的時間和精力用在戀愛上」「比起談戀愛，一個人更舒服」「完全沒興趣，對目前的生活很滿意」「 談戀愛的人會一直談，不談的人就一直不會談」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞