韩民众「西八，我不管了」心态大爆纷纷出门赏花，韩前线护士气到SNS上怒怼！

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春暖花开正式踏青好时节，汉江公园又迎来了一大批赏花的民众。

换作平时政府会积极号召大家走出门多活动，但肺炎疫情尚未控制住的当下政府一再要求民众少出门、少聚集。 也许是憋得太久，不少人还是选择了这个时候出门，有网民就很形象地吐槽这是「韩国人’西八，我不管了’心态大爆发」，纷纷放弃了「社交距离」。



担心之前的防疫工作会因人群聚集毁於一旦的某位一线护士就在网路上开怼，怒斥毫无社会责任的某些民众。



「希望那些嘴上说著’不差我一个’且在家待不住的家伙，来到医院之后也会说‘不差我一个’且不用接受治疗。 」

「同事的丈夫确诊了肺炎，现在正带著人工呼吸机苟延残喘呢。 即使是这样她还是要出来工作。 就因为闷得慌你们就要出来看花？ 你们还算是人吗？ 」

「天气太好所以想去赏花？ 这跟酒驾有什么不一样？ 需要急救室的脑梗塞、心肌梗塞、呼吸困难的患者们，即使想要接受治疗，因为医护人员都出去支援人手根本不够，医院里没有位置，也没有防护用具，如果疫情解决不了，就是你们这些赏花的杀死了那些患者。 」

「因为去看花而跟非特定人群接触并感染病毒的人被大批送往急救室的话，那么胆囊炎、脑梗塞、哮喘患者前往急救室的时候，会因为新冠肺炎患者而无法得到治疗，就只能去死了... 你们觉得只要没感染肺炎就是走运了对吧？ 才不是， 医院里根本就没你的位置。」

不少网民并未因这位护士的「怒言」而责怪她，纷纷留言支持她，称：「医护人员辛苦了」、「请珍惜医护人员的劳动」等。

「图：NATE NEWS、theqoo」

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