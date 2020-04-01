《Hi Bye, Mama!》這段內容是「真實事件」改編！時裝公司職員遭到孤立自殺...看到真的好心痛
韓劇 2020年4月1日 星期三15:40 Yuan
29日播出的《Hi Bye, Mama!》中，「鬼魂」惠珍（裴允京 飾）看到了媽媽還在舉著「艾奇雜誌社逼死滿懷夢想的年輕人，覺醒吧」的牌子。
她也講到自己的故事：「你知道我出生以後...最後悔的事情是什麼嗎？就是自殺。」
她繼續說道：「因為在公司遭受孤立，我小時候的夢想就是當時尚雜誌編輯，我拼命唸書，好不容易進了這一間公司。但是夢想和現實總是天差地遠，前輩們作威作福，我實在是無法忍受，因為感到徬徨，所以適應不良，還被同事孤立。」
播出之後，網友表示這段內容是真實事件。在2016年，事件主人元某在努力過後，終於進入大型時裝公司就職，但卻那邊受到了孤立。撿地上垃圾時，公司前輩會故意拿夾子扔到地上，用各種理由欺負他。
元某曾發簡訊給朋友說：「我遭到排擠了」、「只要我消失就能夠停止了」最終他選擇結束了自己的生命。據悉，當時欺負過元某的公司同事，沒有一個人前往他的靈堂，在他去世之後，她的男朋友也跟著自殺身亡了。而《PD手冊》也曾對該事件進行過報導，但元某公司同事均表示沒有排擠過他。
（圖：tvN、MBC）
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