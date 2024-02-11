不小心用完一整箱衛生紙的10部溫馨感人韓劇！從《衣袖紅鑲邊、遺物整理、耀眼》到《死期將至》都超好哭~ 《淚之女王》悲情主角竟是金秀賢！入贅財閥家變受氣包，哭訴金智媛背棄諾言：「不是說好不讓我流淚嗎！」

想必在大家心中，肯定會有瞬間用完一整包衛生紙的經典韓劇吧～！大家第一個會想到哪部劇呢？點進文章看看是否和我口味一樣。TAT

個人覺得過年期間，也可以拉長輩親朋好友一起追劇，就推薦了以下幾部給大家參考參考～，都是收獲了不少好評，大賺觀眾眼淚的好劇喔！

1. TVING《死期將至》，由徐仁國、朴素淡主演，因生活不如意而選擇自我了斷的男子，把死亡想得太簡單而被判處經歷12次瀕臨死亡的懲罰，成功躲過厄運就能活下去，失敗就必須墜入真正的地獄永世不得超生。



2. tvN《我的大叔》，由李善均、IU主演，此劇從擁有相同沉重生活負擔的40歲男人與20歲女人出發，延伸到他們的家人和朋友，講述他們互相觀察並治癒對方的故事。



3. MBC《衣袖紅鑲邊》，由李俊昊、李世榮主演，講述為了守護自己幸福生活的宮女，與一位將國家置於愛情之上的王．正祖李祘之間，淒美悲切的宮廷羅曼史。



4. tvN《陽光先生》，由李炳憲、金泰梨主演，講述辛未洋擾時期，乘坐軍艦來到美國的少年，以美國軍人身份重返拋棄自己的祖國朝鮮後，邂逅朝鮮精神支柱，兩班世家的大家閨秀，兩人墜入愛河的故事。



5. JTBC《如此耀眼》，由金惠子、韓志旼、南柱赫、孫浩俊主演，此劇是一部穿越時間的奇幻感人倫理劇，描述一個還沒將自己有限生命都過上一遍、因救爸爸而丟失自己全部時光的少女，和一個因在不幸的家庭中長大、遭遇連連的打擊、對人生感到絕望的青年人的故事。



6. Netflix《Move to Heaven：我是遺物整理師》，由李帝勳、陳俊翔主演，講述對這個世界毫無期待的前科者，與患有亞斯伯格症候群的青年，攜手營運「天堂移居」遺物整理公司，一起共事時逐漸領悟到人生、死亡的溫情故事。



7. tvN《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，由金泰希、李奎炯主演，講述因事故過世5年的母親、痛失妻子後努力展開新人生的丈夫，及兩人的孩子為主角，描繪成為鬼魂的媽媽為了投胎成人，參加了49天「投胎計劃」的故事。



8. KBS《山茶花開時》，由孔曉振、姜河那主演，講述單親媽媽「東白」和以她為中心的三位男人──好傢伙、壞傢伙、小氣的傢伙的故事。



9. tvN《如蝶翩翩》，由朴仁煥、宋江主演，講述一個夢想成為芭蕾舞者而生活艱難的23歲少年，遇到一個夢想跳芭蕾舞但無法實現的70歲老爺爺後，兩人成為忘年之交追求夢想與成長的故事。



10. SBS《沒關係，是愛情啊》，由趙寅成、孔曉振、李光洙、成東鎰、都敬秀主演，以心理醫學為題材，通過人氣推理小說男作家，與精神科女醫生之間的相處，來描述現代人在不知不覺中帶著心病生活的人生和愛情故事。



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