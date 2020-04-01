金在中IG發文表示自己確診肺炎「COVID-19」居然只是愚人節玩笑話
明星 2020年4月1日 星期三14:23 MiJimin
OMG！！！不～～～
金在中於4月1日下午親自在 IG 上發文表示自己確診了新冠肺炎（武漢肺炎/COVID-19），成為韓國演藝圈中第一位公開確診病例的明星，讓粉絲們相當擔心。
【IG 完整內容】
我感染了 COVID-19，都是因為我無視政府和周圍人讓我小心注意的勸告。
（現在才知道）我的個人行為給社會帶來的影響到底有多大，（想到）那些因我而感染的人，對他們只有歉意。
我一直存在僥倖心理覺得自己不會被感染，這種傻瓜式的判斷讓我變成了現在這樣，我已經住院了，回想過往只有感恩和抱歉。
我有很多話想說，也有很多人想見。
（近期在日本活動，與城田優合照）
而目前所屬經紀公司C-Jes娛樂則表示：「正在確認中。」
【新增】14:40 最新消息，金在中修改 IG 文章，表示這一切只是愚人節玩笑
【IG 更新完整內容】愚人節玩笑開得有些過了，雖然時間很短，但很多人為我擔心。 這絕對！！！ 不是他人的事情，我只是想告訴大家保護好自己就是在保護自己珍愛的人。 因為剛才的事情而得到的懲罰我都甘心接受，希望大家都健康！
（圖：個人IG）
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留言/評論
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讓大家虛驚一場了
【新增】14:40 最新消息，金在中修改 IG 文章，表示這一切只是愚人節玩笑
【IG 更新完整內容】愚人節玩笑開得有些過了，雖然時間很短，但很多人為我擔心。 這絕對！！！ 不是他人的事情，我只是想告訴大家保護好自己就是在保護自己珍愛的人。 因為剛才的事情而得到的懲罰我都甘心接受，希望大家都健康！
1小時前
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完全不好笑啊.....很好玩嗎...真無言..
58分前
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Yu Lin Hung我傻眼🙄 剛剛看到還很震驚 有想到愚人節但想想覺得就算今天是愚人節應該也不會用這當玩笑 結果真的🙄⋯⋯
1小時前
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佢一定會被炮轟，都講咗唔好攞武肺開玩笑🌚
1小時前