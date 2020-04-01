《Hi Bye, Mama!》這段內容是「真實事件」改編！時裝公司職員遭到孤立自殺...看到真的好心痛 金在中IG發文表示自己確診肺炎「COVID-19」居然只是愚人節玩笑話 IU買了車、還拿到駕照！首次試乘還載著爸爸，結果竟然是...連宋慧喬、朴帥眉都被騙啦！ 驚喜！最強昌珉將發首張個專 邀請夏合作 等了四年⋯⋯Stella Jang 將發行首張正規專輯！ WINNER 新專輯驚喜滿滿 重錄 4 人版經典歌曲！ Suho 週五展開打歌行程 今晚搶先公開特別表演影片！ 車銀優IG生日蛋糕認證！4月將出演《家師父一體》一日弟子 EVERGLOW 展現驚人氣勢 最新主打歌〈Dun Dun〉MV 破億！ 演員男團 5urprise 徐康俊、孔明等人全員離開原經紀公司，目前已有一人簽約新公司 姜丹尼爾回歸滿一週 〈CYAN〉首冠到手！ 睽違一年三個月 Apink 終於要回歸了！ D.O.與李洪基可望同台演出音樂劇《歸來》？「尚未確認」 《The King：永遠的君主》「最帥皇帝」李敏鎬與「首位女總理」鄭恩彩曖昧互動劇照公開 李姃垠腰纏褡褳內藏秘密？！無名期生活拮据幸虧3大男神出手相幫 繼金桐俊後，P.O也確定出演新劇《從朋友變成戀人的情況》：演技豆來襲啦！ 【有片】孝子車銀優親送蛋糕感性謝媽媽：母子對話充滿CP感啊〜 熱門劇《揀擇》完結後，陳世娫對於新作《Born Again》有信心，期望可以男女觀眾通吃！ 他來了他來了！羅PD帶著《一日三餐》來了！ 車勝元&柳海珍最佳搭檔再聚首 朴敘俊換了新髮型從「栗子頭」到「鳳梨頭」！看來理髮師又要忙了 2名初中生灌醉女學生實施集體性侵！受害人媽媽青瓦台請願要求嚴懲 BIG HIT娛樂2019年營業利潤創公司史上最高紀錄 同比增加24%！

OMG！！！不～～～

金在中於4月1日下午親自在 IG 上發文表示自己確診了新冠肺炎（武漢肺炎/COVID-19），成為韓國演藝圈中第一位公開確診病例的明星，讓粉絲們相當擔心。

【IG 完整內容】



我感染了 COVID-19，都是因為我無視政府和周圍人讓我小心注意的勸告。

（現在才知道）我的個人行為給社會帶來的影響到底有多大，（想到）那些因我而感染的人，對他們只有歉意。

我一直存在僥倖心理覺得自己不會被感染，這種傻瓜式的判斷讓我變成了現在這樣，我已經住院了，回想過往只有感恩和抱歉。

我有很多話想說，也有很多人想見。



（近期在日本活動，與城田優合照）

而目前所屬經紀公司C-Jes娛樂則表示：「正在確認中。」

【新增】14:40 最新消息，金在中修改 IG 文章，表示這一切只是愚人節玩笑

【IG 更新完整內容】愚人節玩笑開得有些過了，雖然時間很短，但很多人為我擔心。 這絕對！！！ 不是他人的事情，我只是想告訴大家保護好自己就是在保護自己珍愛的人。 因為剛才的事情而得到的懲罰我都甘心接受，希望大家都健康！



（圖：個人IG）

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