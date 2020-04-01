《Hi Bye, Mama!》这段内容是「真实事件」改编！时装公司职员遭到孤立自杀...看到真的好心痛
韩剧 2020年4月1日 星期三15:40 Yuan
29日播出的《Hi Bye, Mama!》中，「鬼魂」惠珍（裴允京 饰）看到了妈妈还在举著「艾奇杂志社逼死满怀梦想的年轻人，觉醒吧」的牌子。
她也讲到自己的故事：「你知道我出生以后...最后悔的事情是什么吗？就是自杀。」
她继续说道：「因为在公司遭受孤立，我小时候的梦想就是当时尚杂志编辑，我拼命念书，好不容易进了这一间公司。但是梦想和现实总是天差地远，前辈们作威作福，我实在是无法忍受，因为感到旁徨，所以适应不良，还被同事孤立。」
播出之后，网友表示这段内容是真实事件。在2016年，事件主人元某在努力过后，终於进入大型时装公司就职，但却那边受到了孤立。捡地上垃圾时，公司前辈会故意拿夹子扔到地上，用各种理由欺负他。
元某曾发简讯给朋友说：「我遭到排挤了」、「只要我消失就能够停止了」最终他选择结束了自己的生命。据悉，当时欺负过元某的公司同事，没有一个人前往他的灵堂，在他去世之后，她的男朋友也跟著自杀身亡了。而《PD手册》也曾对该事件进行过报导，但元某公司同事均表示没有排挤过他。
（图：tvN、MBC）
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