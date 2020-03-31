(G)I-DLE 回歸倒數一週 主打歌依舊為田小娟自創曲！
KPOP 2020年3月31日 星期二11:16 施乃琪
下週一 (G)I-DLE 就要發行迷你三輯〈I trust〉了，這次隊長小娟也照例為每首歌作詞、作曲並擔任製作人！
CUBE Entertainment 今天（31 日）公開了 (G)I-DLE 新專輯〈I trust〉的完整曲目表，以主打歌 “Oh My God” 為首，將收錄「我愛你」、”Maybe”、”LION” 和英語版的 “Oh My God” 共 5 首歌。
(G)I-DLE 自出道以來每次都由隊長小娟親自寫主打歌，這次當然也不例外；除此之外，其餘歌每首歌小娟也全面參與詞、曲創作乃至製作工作，其中的 “LION” 也因為早已在《Queendom》中公開過而備受期待。
(G)I-DLE 將於 4 月 6 日發行〈I trust〉，帶來時隔近 10 個月的回歸，期待她們今年的第一張專輯囉！
（照片或影片來源：CUBE Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論