(G)I-DLE 回归倒数一周 主打歌依旧为田小娟自创曲！
KPOP 2020年3月31日 星期二11:16 施乃琪
下周一 (G)I-DLE 就要发行迷你三辑〈I trust〉了，这次队长小娟也照例为每首歌作词、作曲并担任制作人！
CUBE Entertainment 今天（31 日）公开了 (G)I-DLE 新专辑〈I trust〉的完整曲目表，以主打歌 “Oh My God” 为首，将收录「我爱你」、”Maybe”、”LION” 和英语版的 “Oh My God” 共 5 首歌。
(G)I-DLE 自出道以来每次都由队长小娟亲自写主打歌，这次当然也不例外；除此之外，其余歌每首歌小娟也全面参与词、曲创作乃至制作工作，其中的 “LION” 也因为早已在《Queendom》中公开过而备受期待。
(G)I-DLE 将於 4 月 6 日发行〈I trust〉，带来时隔近 10 个月的回归，期待她们今年的第一张专辑罗！
（照片或影片来源：CUBE Entertainment）
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