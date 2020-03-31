EXO Suho 首度隻身出擊 橫掃 50 國 iTunes 榜首！
KPOP 2020年3月31日 星期二11:29 施乃琪
在萬眾期待下，終於推出了首張個人迷你專輯〈自畫像〉的 Suho，果然也迅速在國內外拿下好成績！
昨晚發行〈自畫像〉後，Suho 便陸續登上日本、印尼、紐西蘭、法國、俄羅斯、巴西⋯⋯等 50 國的 iTunes Top Albums 榜首，大展無遠弗屆的高人氣。
不僅如此，〈自畫像〉除了在 Hanteo Chart、Synarra Recrod、Yes24、教保文庫⋯⋯等韓國銷售網站上勇奪單日冠軍，最新主打歌「愛，吧」也在音源網站 VIBE 即時榜上奪冠，在 MelOn、Bugs、Genie⋯⋯等各大榜單上亦名列前茅。
對於這些好成績，Suho 昨晚深夜也特地透過 Instagram 向粉絲道謝：「我都有看到，謝謝 EXO-L，這都是 EXO-L 的功勞。」還機智地引用新歌歌詞表示：「我們一輩子相愛，吧 我的愛，我的愛。」
（照片或影片來源：SM Entertainment）
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