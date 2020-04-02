這些都是他啊～安宰弘這幾年變化也太大！

以《請回答1988》與《三流之路》廣為人知的安宰弘，近年演出《浪漫的體質》與《屍戰朝鮮2》，模樣看起來消瘦了些，身材差異讓許多觀眾臉盲症發作。
以下以安宰弘的作品劇照，來看看他這幾年身材與臉蛋變化：
2015《請回答1988》，飾演正煥（柳俊烈）的哥哥正峰，身材圓潤、經常大口吃喝的他，經常成為笑點。
2016《藍色海洋的傳說》，客串演出許俊宰（李敏鎬）的好友，兩人聯手詐欺，最後還反被許俊宰坑。
2017《王的偵探事件簿》，飾演史官，和李善鈞飾演的王搞笑辦案。
2017《三流之路》，飾演高東萬（朴敘俊）的好友金柱萬，明明有個賢妻般的女友白雪熙（宋昰昀），竟然還給我劈腿！？（下圖右正是小三）
2019《浪漫的體質》，飾演電視劇PD。當時相關劇照一出來，就引發網友們討論安宰弘的身材，臉型比較有稜角，整體看起來瘦了一圈呢！
2019《超「人」氣動物園》，安宰弘繼《三流之路》再次穿上正裝，兩年來明顯瘦了很多！他在劇中還扮演北極熊，對此，他曾在訪問中笑說自己以前就經常被說像北極熊。
2020《屍戰朝鮮2》，你沒看錯，困在廁所的太監和新王旁邊的尚膳是同一個人，他真的從糞坑爬出來逃過一劫，求生意志啊～
（延伸閱讀：《屍戰朝鮮2》新王旁邊的他...正是《請回答1988》、《三流之路》的他！）
安宰弘去年曾在《拜託了冰箱》上公開自己減重的秘訣，是靠騎自行車減了8到10公斤，是不是聽起來很勵志？
一次看了那麼多種安宰弘，也比較熟悉了吧？安宰弘目前每週六在《Traveler 2》阿根廷旅行，4月中還要在電影《狩獵的時間》裡展開逃亡～
（圖源：tvN、SBS、KBS、Daum、Netflix、JTBC）
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