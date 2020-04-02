神手粉丝PS李宰旭制服照：求拍警察片，热血会打架的那种！ 不老女神回来了！张娜拉展现干练短发，新剧化身不婚主义的育儿记者～ 金在中深夜道歉也难挽民众心！这些年他开过的过火玩笑，网友怒骂：滚出娱乐圈 这些都是他啊～安宰弘这几年变化也太大！ 犯了「美貌罪」的宋智孝《Running Man》初期巅峰颜值！永远都是美貌的「懵智孝」♥ 「恋爱，最后的结局是结婚还是分手？」TARI作者的新作品《又一次的结局》！ 这个组合很可以！文晸赫（Eric）、刘寅娜有望出演MBC新剧《爱我的间谍》，预计在下半年播出！ 歌手周兴哲也在追韩剧《爱的迫降》！直播 live 为剧即兴创作 OST 超好听～ BTS防弹少年团JIMIN最爱的蛋饺在家就能做？！5分钟就能上桌

以《请回答1988》与《三流之路》广为人知的安宰弘，近年演出《浪漫的体质》与《尸战朝鲜2》，模样看起来消瘦了些，身材差异让许多观众脸盲症发作。

以下以安宰弘的作品剧照，来看看他这几年身材与脸蛋变化：

2015《请回答1988》，饰演正焕（柳俊烈）的哥哥正峰，身材圆润、经常大口吃喝的他，经常成为笑点。



2016《蓝色海洋的传说》，客串演出许俊宰（李敏镐）的好友，两人联手诈欺，最后还反被许俊宰坑。



2017《王的侦探事件簿》，饰演史官，和李善钧饰演的王搞笑办案。



2017《三流之路》，饰演高东万（朴叙俊）的好友金柱万，明明有个贤妻般的女友白雪熙（宋昰昀），竟然还给我劈腿！？（下图右正是小三）



2019《浪漫的体质》，饰演电视剧PD。当时相关剧照一出来，就引发网友们讨论安宰弘的身材，脸型比较有棱角，整体看起来瘦了一圈呢！



2019《超「人」气动物园》，安宰弘继《三流之路》再次穿上正装，两年来明显瘦了很多！他在剧中还扮演北极熊，对此，他曾在访问中笑说自己以前就经常被说像北极熊。



2020《尸战朝鲜2》，你没看错，困在厕所的太监和新王旁边的尚膳是同一个人，他真的从粪坑爬出来逃过一劫，求生意志啊～



（延伸阅读：《尸战朝鲜2》新王旁边的他...正是《请回答1988》、《三流之路》的他！）

安宰弘去年曾在《拜托了冰箱》上公开自己减重的秘诀，是靠骑自行车减了8到10公斤，是不是听起来很励志？



一次看了那么多种安宰弘，也比较熟悉了吧？安宰弘目前每周六在《Traveler 2》阿根廷旅行，4月中还要在电影《狩猎的时间》里展开逃亡～



（图源：tvN、SBS、KBS、Daum、Netflix、JTBC）

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