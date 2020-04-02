金在中深夜道歉也難挽民眾心！這些年他開過的過火玩笑，網友怒罵：滾出娛樂圈
明星 2020年4月2日 星期四09:33 Rui
昨日，金在中自爆患上新冠肺炎引爆全網關注，隨後卻稱一切都是愚人節玩笑，在疫情遍佈全球的危難當下，他的這一舉動點燃所有民眾的怒火。
自知玩笑開過火的金在中已經刪除了相關SNS，在輿論的壓力下他選擇低頭認錯，但道歉聲明裡金在中提起之所以開這樣的「玩笑」是因為爸爸前不久因肺癌做了手術，想要讓大家意識到病毒的重要性，「看到醫院裡的醫護人員和患者， 我就會很生氣。 很多人依然認為，不需要戴口罩。 在媒體及網路上大大小小的提醒注意之外，我想告訴那些人，求你們了，不要生病不要經歷痛苦」。 這一說法被網友質疑是利用父親打「感情牌」，大家根本不買賬，紛紛怒斥：「把愚樂當娛樂」、「滾出娛樂圈」、「拿疫情開玩笑是不是有病」等。 患病噩耗變假消息並非是壞事，但是拿感染病毒當玩笑，金在中的這一行為不僅僅是偶像失格，還是成年人的道德失格。 從偶像淪為眾矢之的，只需要一分鐘！
目前，已有超過三千名網友在青瓦台請願，希望就金在中拿疫情開玩笑一事作出處罰。
而金在中在愚人節開過火玩笑也不是第一次了。 2014年愚人節，金在中宣佈「我要在三年內結婚」，粉絲紛紛以為他已經有女友了，倍感紮心。 2017年愚人節，他在演唱會上突然暈倒，就在很多粉絲被嚇哭時，之前被工作人員火速背下臺的金在中重新亮相笑著說「這只是個玩笑」。 2020年的愚人節金在中又拿病毒嚇唬粉絲博眼球，被罵「戲精」也活該，有網友怒評：「三年作妖一次，你可以退圈了！ 」
「圖：金在中IG、theqoo」
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