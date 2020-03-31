金秀賢、徐睿知主演《雖然是精神病但沒關係》預計在6月播出！兩人之前就有合作過廣告，很有CP感呢！
韓劇 2020年3月31日 星期二08:30 Yuan
tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》是一部拒絕愛情的男人和不懂愛情的女人，超越生死去愛，尋找遺失靈魂的奇幻愛情劇。
講述靠180萬韓元的保健醫療人力工作活下去的精神病院男看護，和一名擁有反社會人格童話作家的故事。
由金秀賢擔任男主角，他飾演精神病院男看護「文康泰」，從小父母雙亡，獨自照顧罹患自閉症的哥哥，過著犧牲奉獻的人生；女主角則徐睿知，她飾演人氣兒童文學作家「高文英」，是兒童文學界的女王。
（延伸閱讀： 《雖然是精神病但沒關係》出演陣容！《金師傅2》的朴院長、《羅曼史》的吳智律都將加入，與金秀賢和徐睿知合作！）
近日，Naver主頁上加上排程是在6月，讓不少網友表示：「金秀賢終於要回來了」、「迫不及待想要看了」、「這個組合真的好棒」等等。另外，《雖然是精神病但沒關係》由《嫉妒的化身》、《男朋友》的朴信宇導演執導；《Jugglers》趙容編劇執筆。
而金秀賢、徐睿知其實已經不是第一次合作，他們曾一起拍攝過布丁廣告，當時的「布丁Kiss」還引發了話題，兩人看起來還是蠻有CP感的呢！這也讓人更加期待6月的到來！
（圖：tvN、Naver、Petitzel、ELLE）
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