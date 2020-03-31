朴敘俊連只見過幾面的演員都記得！《梨泰院CLASS》「刀疤男」劉慶秀：大哥說很開心看到我越來越好
明星 2020年3月31日 星期二09:13 Rui
朴敘俊這幾年的事業順風順水，作品繁多合作演員也繁多的他竟然能記住哪怕只合作過幾個場景的演員。
《梨泰院CLASS》中朴世路（朴敘俊 飾）的獄友、「甜夜」的店員崔勝權的扮演者劉慶秀其實並不是第一次和朴敘俊見面啦，電影《青年警察》(又譯《菜鳥警校生》)和 《驅魔師者》中都有過短暫的合作，雖然當時柳京洙扮演的是理髮師和醫生，戲份都非常少，但朴敘俊依舊記住了他。 直到《梨泰院CLASS》中兩人第三次合作，互動戲份也變得多了起來。
在《梨泰院CLASS》的殺青採訪中，劉慶秀提到了朴敘俊，對他展示了不一樣的情誼，「這部戲試鏡成功之後，第一次和朴敘俊大哥一起吃飯，他說’看到慶秀你能發展的這麼好，我也很開心。我當時聽完真的非常感動，拍完《青年警察》之後第二次在《驅魔使者》裡碰到大哥，我以為他完全想不起我是誰，但他卻記得很清楚。現在我們變得比較熟了，他還是片場的氣氛製造者。 」
無論是《青年警察》還是《驅魔使者》中，劉慶秀的角色都是「一次性」的，和朴敘俊對戲的場景不多，但朴敘俊依舊記住了他。朴敘俊完全不因自己人氣火、咖位高而傲慢、無視吳明燕燕， 這也是越來越多的人喜歡他的原因吧，踏實、謙卑而低調。
「圖：《梨泰院CLASS》」
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