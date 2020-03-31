《Running Man》宋智孝X全昭旻清秀學生照在節目上公開，再次認證為「母胎美女」
綜藝 2020年3月31日 星期二09:35 MiJimin
文章中還有男嘉賓們（邕聖祐、Zico、李到晛、徐志焄）的學生照和校園人氣小故事，千萬別錯過喔～！
上週日播出的 SBS 熱門綜藝節目《Running Man》（3月29日EP.496），邀請到了「大勢美男」邕聖祐、Zico、李到晛、徐志焄等人出演，與李光洙和梁世燦組成「偶像隊」，跟 RM 成員們對抗。
而其中進行到了猜人氣排名的環節時，美男嘉賓們也分享了在學校時的小故事。
▼節目組沒有放李到晛的學生照，小編分享一下他說的小故事，二年級時收到同學們送的巧克力，因為太多，所以媽媽到學校一起幫他運回家了！也太猛～XD
▼徐志焄的人氣小故事，是國中剛入學，同學為了看他三天來都排著隊～XD
▼邕聖祐學生照
▼Zico學生照
而輪到 RM 隊分享故事時，節目組也公開了宋智孝和全昭旻的學生照，果然兩位都是「母胎美女」，清秀的臉蛋展現了優雅的氣質啊～！
▼宋智孝國高中照一次公開，根本都沒變啊！不過智孝也分享了她的「圍牆生活」，唸書時沒參加過聯誼活動或相親，當時不太懂這些事情，完全就是人氣高的女神會說的台詞啊…。
▼全昭旻的故事比較悲傷，和媽媽一起做巧克力想送給喜歡的男生，但通常對方都會喜歡自己的好友。TAT
▼節目片段：
（圖：SBS Running Man／愛奇藝）
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