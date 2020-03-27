《屍戰朝鮮2》看金銀姬的細膩：每一角色的死法都思考許久
韓劇 2020年3月27日 星期五11:39 Erin
[有雷，慎入]全世界觀眾們所矚目並期待的《屍戰朝鮮》系列，韓國Kstyle的喪屍型態已經風靡全球，不管是奇怪的肢體動作或是外型，還有華麗的打鬥場面，都充滿了韓國風格，征服了所有觀眾。
而第二季中解開了許多第一季所留下的謎團，新人物的登場也暗示著新的糾葛，因此大家更開始敲碗期待第三季。不過在第二季中的細膩鋪排，再度讓人感受到金銀姬說故事的功力，而她也為提到對於劇中細節以及人物的「死法」，都是她考量許久的安排。
醫女舒菲（裴鬥娜飾）在救治海源趙氏趙學州（柳承龍飾）的傷口時，將他浸入水中而傷口竟竄出一隻隻細長的蟲兒，讓在場的人嚇了一大跳，而這一幕也讓許多喜愛韓國電影的觀眾們想起了一部作品《鐵線蟲入侵》。金銀姬作家說，其實在第一季就與導演討論過水、火與喪屍之間的關聯，也在劇情中給了觀眾們一些暗示。
而關於將重點人物賜死，金銀姬更是用心於各個人物的最後死法，播出後果然引起許多觀眾們的討論。「最傷腦筋的就是趙學州（柳承龍飾）的死亡安排，與其讓他被李蒼（朱智勛飾）殺死，感覺死在他的女兒手裡感覺更加悲慘。」而李蒼最敬重的安炫大監（許峻豪飾），也用自己的死亡証明了生死草的功用，的確是個學者般的存在，並非白白犧牲。
金銀姬表示，第二季當中的這些人都是背負著原罪（做了某些不當行為）而死。金銀姬表示很感謝這些演技派的演員們精湛的演出，要將他們賜死也真的相當不捨。
照片：Netflix
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