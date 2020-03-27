Sulli生前善行專案獲得執行！ 為低收入女學生捐贈價值5億韓元衛生巾
明星 2020年3月27日 星期五11:38 Sani
Sulli原本計畫在《真理商店2》裡推進的關愛女性事業專案，在她離去後終於實現了。
25日，一名韓國網友在個人SNS上PO出數張照片，留言說：「真理（Sulli）生前和清潭少女一起準備的衛生巾支援事業看到成果了。 已經轉交給了包含我在內的低收入女學生們。 」照片裡是女性衛生用品專業品牌「清潭少女」和Sulli個人綜藝《真理商店》一起製作的有機農衛生巾、衛生內衣、暖暖包、性教育書籍等等。
網友表示：「看到包裝上印的真理商店感到很心痛。 真理大人的努力很好地傳達過來了，給了我很大的力量。 」
Sulli生前擔心連衛生巾的費用都負擔不起的低收入女性群體，原本計畫通過《真理商店2》正式製作和銷售衛生巾。 但節目還沒開始製作就傳來了Sulli離開大家的消息，《真理商店》製作組和「清潭少女」將已經做好的10萬包衛生巾按照Sulli的意願全部捐贈，總價值約5億韓元。
（圖源：Sulli IG等）
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