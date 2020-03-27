《尸战朝鲜2》看金银姬的细腻：每一角色的死法都思考许久
韩剧 2020年3月27日 星期五11:39 Erin
[有雷，慎入]全世界观众们所瞩目并期待的《尸战朝鲜》系列，韩国Kstyle的丧尸型态已经风靡全球，不管是奇怪的肢体动作或是外型，还有华丽的打斗场面，都充满了韩国风格，征服了所有观众。
而第二季中解开了许多第一季所留下的谜团，新人物的登场也暗示著新的纠葛，因此大家更开始敲碗期待第三季。不过在第二季中的细腻铺排，再度让人感受到金银姬说故事的功力，而她也为提到对於剧中细节以及人物的「死法」，都是她考量许久的安排。
医女舒菲（裴斗娜饰）在救治海源赵氏赵学州（柳承龙饰）的伤口时，将他浸入水中而伤口竟窜出一只只细长的虫儿，让在场的人吓了一大跳，而这一幕也让许多喜爱韩国电影的观众们想起了一部作品《铁线虫入侵》。金银姬作家说，其实在第一季就与导演讨论过水、火与丧尸之间的关联，也在剧情中给了观众们一些暗示。
而关於将重点人物赐死，金银姬更是用心於各个人物的最后死法，播出后果然引起许多观众们的讨论。「最伤脑筋的就是赵学州（柳承龙饰）的死亡安排，与其让他被李苍（朱智勋饰）杀死，感觉死在他的女儿手里感觉更加悲惨。」而李苍最敬重的安炫大监（许峻豪饰），也用自己的死亡证明了生死草的功用，的确是个学者般的存在，并非白白牺牲。
金银姬表示，第二季当中的这些人都是背负著原罪（做了某些不当行为）而死。金银姬表示很感谢这些演技派的演员们精湛的演出，要将他们赐死也真的相当不舍。
照片：Netflix
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