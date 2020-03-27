SJ利特從j-hope媽媽那收到防彈少年團簽名專輯：「感謝伯母一直這麼照顧我，hobi果然是最棒的！」

26日，Super Junior隊長利特在IG分享了收到了BTS防彈少年團簽名專輯。
他寫下：「#遠親不如近鄰 #BTS #j-hope #號錫 #說過想要給我簽名CD #但彼此的時間對不上 #遇到了hobi的媽媽 #拿到了這張CD #所以我把 #料理書 #和薰香精油 #裝在收到的購物袋裡拜託給警衛室然後進行了聯絡 #感謝伯母一直這麼照顧我 #還有 #hobi也非常真誠善良果然是最棒的 #已經向伯母 #還有號錫說過了 #要上傳之後才上傳的 #以後會為你能展開更帥氣的活動而應援 #伯母也要身體健康 。」（利特的Hashtag真的很多啊 XD）
而專輯上有BTS防彈少年團成員們的簽名外，j-hope也寫下：「哥！！我們是防彈少年團呀！！出了新專輯所以通過這樣的方式問候你！謝謝你一直為弟弟應援，受到哥哥們帥氣活動的啟發後，我們也在努力的活動！請不要生病要一直健康哦！請多多聽我們的音樂！」
之前利特出演《認哥》時曾提到：「去桑拿正在吹頭髮時。有一個大叔走了過來，就問『是利特吧』？」大叔說：「我兒子也是藝人，我是j-hope的爸爸，hobi非常喜歡Super Junior，看到前輩們努力活動的樣子，就覺得我家兒子也會長久的活動吧！請更好的活動哦！」之後j-hope的媽媽、阿姨也都來跟他講話，因而開啟了這個奇妙的緣分。
（延伸閱讀：這奇妙的緣分！利特在《認哥》透露：「與j-hope的爸媽很親近，還有聯繫的方式！」）
（圖：IG@xxteukxx、JTBC、推特＠BTS_twt）
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