Sulli生前善行专案获得执行！ 为低收入女学生捐赠价值5亿韩元卫生巾
明星 2020年3月27日 星期五11:38 Sani
Sulli原本计画在《真理商店2》里推进的关爱女性事业专案，在她离去后终於实现了。
25日，一名韩国网友在个人SNS上PO出数张照片，留言说：「真理（Sulli）生前和清潭少女一起准备的卫生巾支援事业看到成果了。 已经转交给了包含我在内的低收入女学生们。 」照片里是女性卫生用品专业品牌「清潭少女」和Sulli个人综艺《真理商店》一起制作的有机农卫生巾、卫生内衣、暖暖包、性教育书籍等等。
网友表示：「看到包装上印的真理商店感到很心痛。 真理大人的努力很好地传达过来了，给了我很大的力量。 」
Sulli生前担心连卫生巾的费用都负担不起的低收入女性群体，原本计画通过《真理商店2》正式制作和销售卫生巾。 但节目还没开始制作就传来了Sulli离开大家的消息，《真理商店》制作组和「清潭少女」将已经做好的10万包卫生巾按照Sulli的意愿全部捐赠，总价值约5亿韩元。
（图源：Sulli IG等）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论