劉在錫再次化身劉三絲：1.5輯新曲回歸《離別的公車總站》

劉在錫曾於節目《玩什麼好呢》特別企劃中化身為演歌TROT歌手劉三絲，受到粉絲們廣大的迴響，而劉三絲時隔3個月即將回歸舞台，透過《角落演唱會》公開他的1.5輯新曲《離別的公車總站》。
劉在錫以劉三絲這個名字成為了TROT歌謠界的新星，在3月28日即將播出的MBC綜藝節目《玩什麼好呢》的角落演唱會中，他即將回歸電視舞台，節目播出前的傍晚6點也會在各大音源網站公開劉三絲與宋佳人一同合唱的1.5輯新曲《離別的公車總站》。
劉三絲曾在去年推出《合井站五號出口》以及《愛情的再開發》歌曲，並透過眞乾邑地區的活動開始了1輯的世界巡迴演出，最後也再MBC的電視演藝大賞上作為最終場演出，為期約100天的演歌TROT之路也讓許多觀眾們相當喜愛。經歷了約3個月的休息，劉三絲將再度出發，1.5輯新曲《離別的公車總站》更請來了TROT前輩宋佳人合唱，作為劉三絲第一首二重唱出道曲。兩位大勢的合作還未推出就已令人期待。
劉三絲的華麗打歌服也備受矚目，今日也公開了他即將上台的秀服，在1輯時曾在中國城巴士王舞台出發的他，本次的回歸將登上世宗文化會館的舞台，服裝將比之前更加華麗，也令觀眾們期待本次的舞台。
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