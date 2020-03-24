文在寅下令徹查「N號房」事件：這是殘忍的行為，26萬會員全要查清！

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震驚韓國整個社會的「N號房」事件得到韓國政府全面回應，總統文在寅下令徹查，要求警方調查聊天群所有會員。

「N號房」是指在韓國發生的一起惡性集體性犯罪事件，案犯們威逼利誘受害者們拍攝裸照再用這些照片威脅受害者，對受害者實施性虐待，還將犯罪過程拍攝下來發佈到了會員收費制的聊天群中。 此案受害女性多達74人，其中更是有16名未成年人，最小的受害人年僅11歲。 事情曝光後引爆全韓國民憤怒，大家紛紛要求嚴懲案犯，同時公開26萬名會員的身份，不少明星也加入了請願行列之中。



3月23日下午進行的青瓦台新聞發佈會上，總統文在寅就「N號房」事件表示：「加害者的行為是破壞人類生活的殘忍行為。 在青瓦台請願公告欄上簽名的人數瞬間超過300萬人。 不要局限於對‘博士房’運營人等的調查，有必要對 "N號房" 全體會員進行調查。 作為總統，我對包括16名兒童、青少年在內的受害女性表示衷心的慰問。 政府不僅會刪除影片，還將在法律、醫療、諮詢等方面向受害者提供一切必要援助。 」

文總統還要求員警「要進行徹底的調查，嚴懲加害者，尤其是對兒童、青少年的數位性犯罪，請更加嚴厲處理，如有必要，除了員警廳網路安全之外，還希望建立強有力的特別調查組。 」

「圖：青瓦台」

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