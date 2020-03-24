文在寅下令彻查「N号房」事件：这是残忍的行为，26万会员全要查清！

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震惊韩国整个社会的「N号房」事件得到韩国政府全面回应，总统文在寅下令彻查，要求警方调查聊天群所有会员。

「N号房」是指在韩国发生的一起恶性集体性犯罪事件，案犯们威逼利诱受害者们拍摄裸照再用这些照片威胁受害者，对受害者实施性虐待，还将犯罪过程拍摄下来发布到了会员收费制的聊天群中。 此案受害女性多达74人，其中更是有16名未成年人，最小的受害人年仅11岁。 事情曝光后引爆全韩国民愤怒，大家纷纷要求严惩案犯，同时公开26万名会员的身份，不少明星也加入了请愿行列之中。



3月23日下午进行的青瓦台新闻发布会上，总统文在寅就「N号房」事件表示：「加害者的行为是破坏人类生活的残忍行为。 在青瓦台请愿公告栏上签名的人数瞬间超过300万人。 不要局限於对‘博士房’运营人等的调查，有必要对 "N号房" 全体会员进行调查。 作为总统，我对包括16名儿童、青少年在内的受害女性表示衷心的慰问。 政府不仅会删除影片，还将在法律、医疗、谘询等方面向受害者提供一切必要援助。 」

文总统还要求员警「要进行彻底的调查，严惩加害者，尤其是对儿童、青少年的数位性犯罪，请更加严厉处理，如有必要，除了员警厅网路安全之外，还希望建立强有力的特别调查组。 」

「图：青瓦台」

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