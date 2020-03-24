電影《狩獵的時間》將因在Netflix平台上映引發國際訴訟危機？ 網友神剪輯！當《梨泰院CLASS》朴世路遇上《我的大叔》李至安...好期待兩人合作的電影啊！ 《屍戰朝鮮》金銀姬作家：全智賢很會打，動作戲極富魅力 超高顏值新劇《Born Again》張基龍、陳世娫、李洙赫主演首波預告唯美公開！ 「都在你的playlist上嗎？」每當到春暖花開之時，這些歌曲都會在音樂榜上回溫！ 【有片】《梨泰院CLASS》金多美暈倒戲原來是這麼拍的！和朴敘俊這姿勢根本就是主人和貓咪啊XD Apink 尹普美、李洗賑主演奇幻網路劇《哥哥代替我戀愛》拍攝花絮照公開！ SBS公開「N號房」運營者「博士」長相及個人資訊！竟是25歲大學畢業生 又是私生飯？NU'EST直播途中收到「號碼不明來電」 炫彬出席造型師婚禮眼神充滿「哥哥嫁妹」寵溺感！網民：新郎有點慘XD 號稱「熱血爽劇」的《梨泰院CLASS》大結局爛尾了？爛了VS你沒看懂深意！ 歐逆也太美！宋智孝最新雜誌寫真拍攝花絮公開 文在寅下令徹查「N號房」事件：這是殘忍的行為，26萬會員全要查清！ 相似度100％！《梨泰院CLASS》朴敘俊上傳認證照感謝光真作家

留言/評論