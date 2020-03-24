相似度100％！《梨泰院CLASS》朴敘俊上傳認證照感謝光真作家
韓劇 2020年3月24日 星期二01:38 Erin
日前剛剛風光終演的電視劇《梨泰院CLASS》，除了各主要演員都傳達了終演感想外，飾演主角朴世路（朴全新）的朴敘俊更是收到了一份相當特別的禮物，他也立即上傳認證照片。
23日朴敘俊透過自己的IG，寫下了：「去年《梨泰院CLASS》會議的時候，在甜夜與作家大人見面，也跟作家說，如果電視劇很紅的話，拜託他幫我畫上一張。感謝。」接下來也放上了這張他所收到的禮物認證照片。
剛剛播畢的JTBC電視劇《梨泰院CLASS》最終回創下了16.5％的高收視率，也刷新自己的紀錄。照片中就是《梨泰院CLASS》原著網路漫畫作家光真所畫的畫像。作家把劇中飾演朴世路（朴全新）的朴敘俊唯妙唯肖地描繪出來，朴敘俊相當感謝也立即上傳跟大家分享，網友們也紛紛回應真的是太像了，100％傳達出朴敘俊的帥氣。
而朴敘俊接下來也將與電影《雞不可失》的導演合作最新電影作品《Dream》。
照片：朴敘俊IG
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