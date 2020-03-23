倒數一週⋯⋯WINNER 將開直播搶先表演〈Hold〉！
KPOP 2020年3月23日 星期一15:28 施乃琪
在這週公開新專輯先行曲 "Hold" 後，WINNER 下週還準備了一場長達 1 個半小時的直播，即將搶先揭曉各種和〈Remember〉有關的內容！
YG Entertainment 今天（23 日）發出 WINNER 的最新預告畫報，宣布他們將於 30 日晚間八點（韓國時間）舉行直播節目《WINNER COMEBACK LIVE : Hold a “Remember” Party》，巧妙地結合了先行曲 “Hold” 以及新專輯 “Remember” 的名字。
這場直播預定進行 1 個半小時，屆時 WINNER 除了分享製作 “Hold”、拍攝 MV 的幕後故事、搶先公開預告片、介紹正規三輯〈Remember〉外，還會首度公開表演 “Hold”。
另一方面，WINNE 最近陸續為將於 26 日發行的 “Hold” 公開有趣的手指舞影片，並將於 4 月 9 日正式發行〈Remember〉。
（照片或影片來源：YG Entertainment）
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