倒数一周⋯⋯WINNER 将开直播抢先表演〈Hold〉！

倒数一周⋯⋯WINNER 将开直播抢先表演〈Hold〉！

KPOP   2020年3月23日   星期一15:28   施乃琪  

在这周公开新专辑先行曲 "Hold" 后，WINNER 下周还准备了一场长达 1 个半小时的直播，即将抢先揭晓各种和〈Remember〉有关的内容！

YG Entertainment 今天（23 日）发出 WINNER 的最新预告画报，宣布他们将於 30 日晚间八点（韩国时间）举行直播节目《WINNER COMEBACK LIVE : Hold a “Remember” Party》，巧妙地结合了先行曲 “Hold” 以及新专辑 “Remember” 的名字。

这场直播预定进行 1 个半小时，届时 WINNER 除了分享制作 “Hold”、拍摄 MV 的幕后故事、抢先公开预告片、介绍正规三辑〈Remember〉外，还会首度公开表演 “Hold”。

另一方面，WINNE 最近陆续为将於 26 日发行的 “Hold” 公开有趣的手指舞影片，并将於 4 月 9 日正式发行〈Remember〉。


（照片或影片来源：YG Entertainment）

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