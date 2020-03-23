倒数一周⋯⋯WINNER 将开直播抢先表演〈Hold〉！
KPOP 2020年3月23日 星期一15:28 施乃琪
在这周公开新专辑先行曲 "Hold" 后，WINNER 下周还准备了一场长达 1 个半小时的直播，即将抢先揭晓各种和〈Remember〉有关的内容！
YG Entertainment 今天（23 日）发出 WINNER 的最新预告画报，宣布他们将於 30 日晚间八点（韩国时间）举行直播节目《WINNER COMEBACK LIVE : Hold a “Remember” Party》，巧妙地结合了先行曲 “Hold” 以及新专辑 “Remember” 的名字。
这场直播预定进行 1 个半小时，届时 WINNER 除了分享制作 “Hold”、拍摄 MV 的幕后故事、抢先公开预告片、介绍正规三辑〈Remember〉外，还会首度公开表演 “Hold”。
另一方面，WINNE 最近陆续为将於 26 日发行的 “Hold” 公开有趣的手指舞影片，并将於 4 月 9 日正式发行〈Remember〉。
（照片或影片来源：YG Entertainment）
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