《超回》私塾老師準備了糖果！因為想吃卻沒有最快搶到的本特利...生氣地哭了還大喊：「不吃了！」
韓劇 2020年3月23日 星期一15:33 Yuan
《超人回來了》不少孩子們都有去私塾上課，學習禮儀，但常會被老師嚇哭，這週的播出中威廉、本特利和朋友們一起去上課啦！
私塾老師親切的問了本特利：「你是誰呀！」但...下一秒本特利直接大哭：「不要啊～爸爸，爸爸我好怕...」這一哭讓老師非常驚慌，還叫威廉要哄哄弟弟，結果威廉說：「我也害怕。」
結束禮儀教育後，老師也準備了糖果要給他們，並一一叫他們到前面拿。因為總是慢一拍吃不到糖果，本特利覺得委屈：「不要，不吃了！」老師：「因為沒有快點給你生氣了嗎？」本特利：「嗯...」結果老師叫他到前面去本特利就哭著走了出去，讓老師有點手足無措，雖然哭著說不要但還是拿走了兩顆糖果（笑）！
後來教了他們要「忍耐」，老師帶威廉去上廁所時，其他人要冥想，結果本特利把老師發的「忍」字的紙撕破，還自己寫了一張，因為做錯事就要受罰。老師說要讓爸爸代替本特利被打，本特利說不能打爸爸打哥哥吧！這時...威廉也說他願意並站了出來，真的是很善良的哥哥啊！
（圖：KBS《超人回來了》）
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