《Heart Signal3》还未播出！女出演者就引发人性争议，被曝「校园霸凌」对后辈辱骂、暴行
综艺 2020年3月12日 星期四13:45 Yuan
最近，在某网络社区网站上登载了一位自称是《Heart Signal3》出演者中前任乘务员A某的后辈的爆料文章。
爆料者写道：「绝对没有夸张或虚假的话，A某以『没有好好打招呼』爲由，对后辈说脏话和大喊大叫侮辱了后辈的人格，一位后辈甚至自动退学。」文章中还写道：「A某在宿舍叫来不合心意的后辈，让他下跪并指手画脚，甚至还推肩膀、进行辱骂，还让腿部受伤打石膏的后辈擦地板，大多数的人都是受害者。」
爆料者也表示：「因为平常很喜欢看《Heart Signal》，但如果A某出现在节目的话，绝对不会看。加害者在电视上笑著，做著忘记过去的行动，并且得到喜爱，从一点来看...会让我总想起当时的场景。」
对此，Channal A方面也表示：「正在进行确认中。」而推理爱情节目《Heart Signal》播出后，受到许多观众的喜爱，第三季将在3月25日首播，日前公开了海报和8位（4男4女）出演者。
（图：Naver、Channal A）
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