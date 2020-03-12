BLACKPINK Lisa 化身攝影師 首本攝影集生日當天發行！
KPOP 2020年3月12日 星期四13:38 施乃琪
BLACKPINK 成員 Lisa 平時就經常隨身帶著相機，也屢次以獨特視角驚艷粉絲，如今終於能收藏她的攝影作品了！
YG Entertainment 今天（12 日）宣布 Lisa 的限量版攝影集《0327》，已經在 ktown4U 和 YG 官方線上商店 YG Select 同步開始預售。
Lisa 親自參與了《0327》的企劃、挑選照片乃至設計排版階段，書中還會有她的親筆寫下的名字和頁數。特別的是，Lisa 除了直接以自己的生日做為書名、限量發行 327 本外，也會選在 3 月 27 日當天出版本書。
《0327》集結 Lisa 在 BLACKPINK 在畫報片場、時尚活動、演唱會現場⋯⋯等各種時刻捕捉的畫面，自然也不乏成員互相掌鏡拍攝彼此身影的照片，收藏價值絕對毋庸置疑！
（照片或影片來源：YG Entertainment、lalalalisa_m）
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