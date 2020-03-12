張聖圭：「為肺炎捐款的錢原本是用來替父母還債的」
明星 2020年3月12日 星期四12:40 Sani
張聖圭捐款之後才告訴爸媽，結果被媽媽罵了一頓XD不過善心真的令人稱讚啊！
昨天張聖圭在個人Youtube頻道更新影片，這次挑戰的打工專案是——折披薩紙盒！ 瞬間有《寄生上流》的畫面感啊：
最近蠻有人氣的JTBC氣象節目女主播金敏雅（音）也來參加這期節目一起折，聊天間金敏雅問到張聖圭家的債務，張聖圭說：「其實我為了替父母還債攢了一筆錢，這次給新冠肺炎捐款就是從其中拿的，後來請媽媽理解時媽媽大怒不已，說捐款不是應該跟財產成比例的嗎，你捐5萬就可以了！ 」讓眾人爆笑XD
張聖圭原本是JTBC主播，去年辭掉職位開通了Youtube頻道「워크맨-Workman」，帶大家體驗不同的打工生活，並在《工作見面的關係》裡透露說辭掉工作是為了替父母還債：「父母的生計也是我負責的，不挑戰自由職業者的話無法解決這個狀況。 現在看到了還完債的可能性，覺得非常開心。 」劉在錫也鼓勵他說，自己也是用了六七年的時間還債，希望張聖圭也早日完成這一重任、過上輕鬆愜意的生活啊！
（圖源：KSD，Youtube@워크맨-Workman）
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