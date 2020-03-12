张圣圭：「为肺炎捐款的钱原本是用来替父母还债的」
明星 2020年3月12日 星期四12:40 Sani
张圣圭捐款之后才告诉爸妈，结果被妈妈骂了一顿XD不过善心真的令人称赞啊！
昨天张圣圭在个人Youtube频道更新影片，这次挑战的打工专案是——折披萨纸盒！ 瞬间有《寄生上流》的画面感啊：
最近蛮有人气的JTBC气象节目女主播金敏雅（音）也来参加这期节目一起折，聊天间金敏雅问到张圣圭家的债务，张圣圭说：「其实我为了替父母还债攒了一笔钱，这次给新冠肺炎捐款就是从其中拿的，后来请妈妈理解时妈妈大怒不已，说捐款不是应该跟财产成比例的吗，你捐5万就可以了！ 」让众人爆笑XD
张圣圭原本是JTBC主播，去年辞掉职位开通了Youtube频道「워크맨-Workman」，带大家体验不同的打工生活，并在《工作见面的关系》里透露说辞掉工作是为了替父母还债：「父母的生计也是我负责的，不挑战自由职业者的话无法解决这个状况。 现在看到了还完债的可能性，觉得非常开心。 」刘在锡也鼓励他说，自己也是用了六七年的时间还债，希望张圣圭也早日完成这一重任、过上轻松惬意的生活啊！
（图源：KSD，Youtube@워크맨-Workman）
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