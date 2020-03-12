官方否認！人氣男團 SF9、AB6IX 皆確定不出演偶像競演《Road to Kingdom》
綜藝 2020年3月12日 星期四11:44 MiJimin
這個節目真的能順利播出嗎？
昨日，媒體率先報導了 Mnet 偶像競演節目《Road to Kingdom》的出演男團名單（非官方），其中有 SF9、PENTAGON、AB6IX、Golden Child、THE BOYZ、ONF、ONEUS、TOO等團。
▼但隨後 SF9 的所屬經紀公司 FNC 娛樂表示：「雖然曾討論出演該節目，但是最終已經決定不出演。」
▼以及 AB6IX 的所屬經紀公司 Brand New Music 也同樣回應並不會出演此節目，相繼否認了這則消息，也讓部份粉絲感到有些遺憾。
男團 PENTAGON 和 Golden Child 也還未確定出演，目前皆是討論階段。
（圖：官方）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
如果有參加的話拜託你們要火起來😭
THE BOYZ加油😭
2小時前
-
參與演出的名單裡有根本就還沒出道的新男團(CJ自己要推的新團)，放在一起比感覺也不是很恰當......
2小時前
-
Natalie Chen可能直接參加kingdom🤣
1小時前
-
一看就知道誰會第一了101大回鍋
要輸到脫褲子了可憐了我家孩子😌
2小時前