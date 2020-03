在UFC現場被美搏擊手甩耳光！朴宰範對暴行事件親自回應：「我不會起訴擁有的比我更少的人」

日前,朴宰範與自己旗下拳手鄭贊盛(音譯)一起去看了UFC的比賽。

趁著鄭贊盛去洗手間間隙,Brian Ortega走向朴載範並問道:「你是Jay Park嗎?」在聽到朴載範表示「是的」之後,Brian Ortega突然掌摑了朴載範,這件事也在網路上引發了討論。

Brian Ortega getting escorted after trying to start a fight with Zombie pic.twitter.com/21FmOsZB8E