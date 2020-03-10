在UFC現場被美搏擊手甩耳光！朴宰範對暴行事件親自回應：「我不會起訴擁有的比我更少的人」

在UFC現場被美搏擊手甩耳光！朴宰範對暴行事件親自回應：「我不會起訴擁有的比我更少的人」

明星   2020年3月10日   星期二12:13   Yuan  

日前，朴宰範與自己旗下拳手鄭贊盛（音譯）一起去看了UFC的比賽。

趁著鄭贊盛去洗手間間隙，Brian Ortega走向朴載範並問道：「你是Jay Park嗎？」在聽到朴載範表示「是的」之後，Brian Ortega突然掌摑了朴載範，這件事也在網路上引發了討論。

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事後，鄭贊盛也在SNS寫道：「你的行為就像是打了孩子的大人一樣，你應該來攻擊我，那樣的話，我就不會那麼生氣了。你不是打一個選手，而是打一個音樂人的膽小鬼，因為人們都不記得你的名字，所以如果為了和我戰鬥而進行這樣的計畫，效果會很好，我會把你打倒在地，把你的臉弄得滿是血，希望不要再從我這裡逃走。」

而朴宰範與鄭贊盛的所屬社AOMG方面回應：「應該不會考慮起訴。朴載範沒有受傷，目前健康情況良好，因為是體育方面的事情，大家好像都更敏感了。」9日，朴宰範在推特開放粉絲問答，有粉絲問道：「是否會起訴？」朴宰範也回答：「我不會起訴擁有的比我更少的人。」表明了自己不會採取法律措施的立場。


（圖：IG@koreanzombiemma、IG@jparkitrighthere、推特＠@JAYBUMAOM）

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