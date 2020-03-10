在UFC现场被美搏击手甩耳光！朴宰范对暴行事件亲自回应：「我不会起诉拥有的比我更少的人」

日前，朴宰范与自己旗下拳手郑赞盛（音译）一起去看了UFC的比赛。
趁著郑赞盛去洗手间间隙，Brian Ortega走向朴载范并问道：「你是Jay Park吗？」在听到朴载范表示「是的」之后，Brian Ortega突然掌掴了朴载范，这件事也在网路上引发了讨论。
Brian Ortega getting escorted after trying to start a fight with Zombie pic.twitter.com/21FmOsZB8E— /\/\ (@MirccMMA) March 8, 2020
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事后，郑赞盛也在SNS写道：「你的行为就像是打了孩子的大人一样，你应该来攻击我，那样的话，我就不会那么生气了。你不是打一个选手，而是打一个音乐人的胆小鬼，因为人们都不记得你的名字，所以如果为了和我战斗而进行这样的计画，效果会很好，我会把你打倒在地，把你的脸弄得满是血，希望不要再从我这里逃走。」
而朴宰范与郑赞盛的所属社AOMG方面回应：「应该不会考虑起诉。朴载范没有受伤，目前健康情况良好，因为是体育方面的事情，大家好像都更敏感了。」9日，朴宰范在推特开放粉丝问答，有粉丝问道：「是否会起诉？」朴宰范也回答：「我不会起诉拥有的比我更少的人。」表明了自己不会采取法律措施的立场。
（图：IG@koreanzombiemma、IG@jparkitrighthere、推特＠@JAYBUMAOM）
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