朴載範UFC現場被美搏擊手甩耳光！對方趁旗下搏擊手上廁所間隙施暴

UFC現場一場暴行令韓國網友憤怒,前去觀看比賽的歌手朴載範竟然被美國拳手Brian Ortega打了一巴掌。

日前,朴載範與韓國職業自由搏擊手、也是他旗下簽約的拳手鄭贊盛(音譯)一起去看了UFC的比賽,鄭贊盛去洗手間間隙,Brian Ortega走向朴載範並問道:「你是Jay Park嗎?」在聽到朴載範表示「是的」之後,Brian Ortega突然掌摑了朴載範。隨後鄭贊盛與Brian Ortega在人群中再次發生衝突。



朴載範公司AOMG方面相關人士表示:「經確認,Brian Ortega選手方面確實挑起了是非,幸好警衛員反應迅速,他也被勒令離場。朴載範沒有受傷,目前健康情況良好。 」

對於Brian Ortega的暴行,不少人覺得莫名其妙。 事情的來龍去脈要追溯到去年12月,鄭贊盛和Brian Ortega原本在釜山有一場比賽,但由於Brian Ortega韌帶受傷未能出席。 也許因為這個原因,鄭贊盛當時才會說出「Brian Ortega躲著我跑了」的話。 之後Brian Ortega不僅威脅鄭贊盛,還表示如果見到朴載範也會揍他。而朴載範真的是純屬無辜,莫名其妙地躺槍。



