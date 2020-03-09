朴載範UFC現場被美搏擊手甩耳光！對方趁旗下搏擊手上廁所間隙施暴

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UFC現場一場暴行令韓國網友憤怒，前去觀看比賽的歌手朴載範竟然被美國拳手Brian Ortega打了一巴掌。

日前，朴載範與韓國職業自由搏擊手、也是他旗下簽約的拳手鄭贊盛（音譯）一起去看了UFC的比賽，鄭贊盛去洗手間間隙，Brian Ortega走向朴載範並問道：「你是Jay Park嗎？」在聽到朴載範表示「是的」之後，Brian Ortega突然掌摑了朴載範。隨後鄭贊盛與Brian Ortega在人群中再次發生衝突。



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朴載範公司AOMG方面相關人士表示：「經確認，Brian Ortega選手方面確實挑起了是非，幸好警衛員反應迅速，他也被勒令離場。朴載範沒有受傷，目前健康情況良好。 」

對於Brian Ortega的暴行，不少人覺得莫名其妙。 事情的來龍去脈要追溯到去年12月，鄭贊盛和Brian Ortega原本在釜山有一場比賽，但由於Brian Ortega韌帶受傷未能出席。 也許因為這個原因，鄭贊盛當時才會說出「Brian Ortega躲著我跑了」的話。 之後Brian Ortega不僅威脅鄭贊盛，還表示如果見到朴載範也會揍他。而朴載範真的是純屬無辜，莫名其妙地躺槍。



Brian Ortega getting escorted after trying to start a fight with Zombie pic.twitter.com/21FmOsZB8E — /\/\ (@MirccMMA) March 8, 2020

「圖: YouTube」

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