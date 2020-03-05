淚奔ㅠㅠ 具荷拉親哥發文思念妹妹，曾許願「來生做哥哥的女兒吧～」一周後老婆懷孕！
明星 2020年3月5日 星期四08:15 Rui
3月3日，具荷拉親哥哥發文表達對妹妹的思念。
具荷拉哥哥在IG曬出女兒的BB超聲波圖以及和具荷拉的合照並配文：「給買營養劑，唱著想見侄子/侄女的歌曲，說無論如何會盡全力送他們上大學的我的妹妹。 入殮的時候，我祈禱你能投胎成為我的女兒，這樣哥哥就能好好愛你，好好把你撫養長大，以彌補我們沒有得到過的母愛。 一周後願望實現，我的女兒到來了。 名字是你喜歡的名字，要保佑寶寶好好出生，好好長大，哪怕是早一周知道這個消息，還會發生那樣的事情嗎？對不起，好想你。 」
網友也表達了對具荷拉的思念：「善良的一家人，寶寶會有個一直保佑著它的姑姑的」、「小寶寶帶著我們對荷拉的思念好好長大，快快樂樂的呀」、「看哭了，哥哥好溫柔」、「‘來生做哥哥的女兒吧’這一句，真的好好哭」、「太可惜了！ 願天堂沒有苦痛」、「姐姐，希望下一輩子能夠過得好一點」。
「圖：NATE」
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