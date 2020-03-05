泪奔ㅠㅠ 具荷拉亲哥发文思念妹妹，曾许愿「来生做哥哥的女儿吧～」一周后老婆怀孕！
明星 2020年3月5日 星期四08:15 Rui
3月3日，具荷拉亲哥哥发文表达对妹妹的思念。
具荷拉哥哥在IG晒出女儿的BB超声波图以及和具荷拉的合照并配文：「给买营养剂，唱著想见侄子/侄女的歌曲，说无论如何会尽全力送他们上大学的我的妹妹。 入殓的时候，我祈祷你能投胎成为我的女儿，这样哥哥就能好好爱你，好好把你抚养长大，以弥补我们没有得到过的母爱。 一周后愿望实现，我的女儿到来了。 名字是你喜欢的名字，要保佑宝宝好好出生，好好长大，哪怕是早一周知道这个消息，还会发生那样的事情吗？对不起，好想你。 」
网友也表达了对具荷拉的思念：「善良的一家人，宝宝会有个一直保佑著它的姑姑的」、「小宝宝带著我们对荷拉的思念好好长大，快快乐乐的呀」、「看哭了，哥哥好温柔」、「‘来生做哥哥的女儿吧’这一句，真的好好哭」、「太可惜了！ 愿天堂没有苦痛」、「姐姐，希望下一辈子能够过得好一点」。
「图：NATE」
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