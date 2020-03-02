14 年來始終如一 Brown Eyed Girls 公開特別影片慶祝出道滿 14 週年！ 因「現實版」朴世路掀起風波的BewhY...將參與《梨泰院Class》OST！網友：「臉紅的安智煐要一起嗎」 音樂奇才「劉在錫」這次化身【古典豎琴手】用一個音結尾逗笑全場 防彈少年團海內外同步發威 奪 Gaon Chart 月榜、告示牌專輯榜冠軍！ VICTON 回歸倒數一週 七人概念照到齊！ Dreamcatcher 新歌 MV 觀看次數破千萬 創出道以來最快紀錄！ 《梨泰院CLASS》金多美長髮展現女人味 美妝代言畫報公開 【有片】兩位「國民製作人」合作了！李棟旭、BoA演唱《La La Land》電影主題曲《City of Stars》 《77億的愛情》金希澈意外告白：「對女友很少撒嬌」 ITZY 新專輯曲目表公開 與出道曲作曲家再度攜手！ 【有片】若《祕密花園》金祖沅與《愛的迫降》尹世理見面？網友：這對「社會指導層CP」可以看100集！ VIXX 成員 Leo、RAVI 出面為「弘彬醉後失言風波」道歉 李新英、申承浩、金素慧確定合作KBS新漫改劇《合約友情》！下月（4月）6日首播 當媽媽是BIGBANG VIP時！不僅從小就是媽媽的人形道具XD，後來竟然還成了BIGBANG師弟 tvN恐怖驚悚劇《謗法》確定製作成電影，導演：將加入全新角色！ 《蒙面歌王》「煮雞蛋」真面目揭曉 嘹亮歌喉原來是(G)I-DLE美延！ 朴敘俊和《梨泰院CLASS》漫畫原型還差了那麼一點？這位Rapper暗暗較勁：我更像啦XD 【武漢肺炎．COVID-19】人美心也美的Red Velvet：帶著粉絲一起捐錢給大邱！ 跟著IU學神仙拍照技巧你也能變成照片精靈？！網民：我缺的不是技巧而是她的顏值XD

距離 ITZY 回歸只剩一週，除了釋出曲目表外，她們也公開了令人期待的大量預告片！

JYP Entertainment 今天（2 日）公開了 ITZY 最新迷你專輯〈IT’z ME〉的完整曲目表，包括已公開名字的主打歌 “WANNABE” 在內，共收錄 “TING TING TING”、”THAT’S A NO NO”、“NOBODY LIKE YOU”、“YOU MAKE ME”、”I DON’T WANNA DANCE” 和 “24HRS” 共 7 首歌。

特別的是，融合多種舞曲元素的 ”WANNABE” 是由去年為 ITZY 寫出 “DALLA DALLA” 的作曲團隊 GALACTIKA* 所創作，而 “NOBODY LIKE YOU” 更有前師姐宥斌作詞、參與過 TWICE 寫過 “Knock Knock” 的 collapsedone 作曲並編曲，強大陣容令人期待。



隨著曲目表曝光，ITZY 也一口氣釋出了七首歌的音源預告，期待 3 月 9 日迎來完整的〈IT’z ME〉！





（照片或影片來源：JYP Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究