ITZY 新專輯曲目表公開　與出道曲作曲家再度攜手！

距離 ITZY 回歸只剩一週，除了釋出曲目表外，她們也公開了令人期待的大量預告片！
JYP Entertainment 今天（2 日）公開了 ITZY 最新迷你專輯〈IT’z ME〉的完整曲目表，包括已公開名字的主打歌 “WANNABE” 在內，共收錄 “TING TING TING”、”THAT’S A NO NO”、“NOBODY LIKE YOU”、“YOU MAKE ME”、”I DON’T WANNA DANCE” 和 “24HRS” 共 7 首歌。
特別的是，融合多種舞曲元素的 ”WANNABE” 是由去年為 ITZY 寫出 “DALLA DALLA” 的作曲團隊 GALACTIKA* 所創作，而 “NOBODY LIKE YOU” 更有前師姐宥斌作詞、參與過 TWICE 寫過 “Knock Knock” 的 collapsedone 作曲並編曲，強大陣容令人期待。
隨著曲目表曝光，ITZY 也一口氣釋出了七首歌的音源預告，期待 3 月 9 日迎來完整的〈IT’z ME〉！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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