ITZY 新专辑曲目表公开 与出道曲作曲家再度携手！
KPOP 2020年3月2日 星期一11:21 施乃琪
距离 ITZY 回归只剩一周，除了释出曲目表外，她们也公开了令人期待的大量预告片！
JYP Entertainment 今天（2 日）公开了 ITZY 最新迷你专辑〈IT’z ME〉的完整曲目表，包括已公开名字的主打歌 “WANNABE” 在内，共收录 “TING TING TING”、”THAT’S A NO NO”、“NOBODY LIKE YOU”、“YOU MAKE ME”、”I DON’T WANNA DANCE” 和 “24HRS” 共 7 首歌。
特别的是，融合多种舞曲元素的 ”WANNABE” 是由去年为 ITZY 写出 “DALLA DALLA” 的作曲团队 GALACTIKA* 所创作，而 “NOBODY LIKE YOU” 更有前师姐宥斌作词、参与过 TWICE 写过 “Knock Knock” 的 collapsedone 作曲并编曲，强大阵容令人期待。
随著曲目表曝光，ITZY 也一口气释出了七首歌的音源预告，期待 3 月 9 日迎来完整的〈IT’z ME〉！
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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