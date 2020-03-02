當媽媽是BIGBANG VIP時！不僅從小就是媽媽的人形道具XD，後來竟然還成了BIGBANG師弟
明星 2020年3月2日 星期一09:43 Rui
當媽媽是BIGBANG的忠實粉絲時，她的兒子註定要被當成未來的愛豆培養。
BIGBANG的師弟團TREASURE裡有一名日本成員HARUTO（渡邊溫鬥），他就曾自爆過媽媽是BIGBANG的終極粉絲，媽媽不僅加入了BIGBANG的粉絲俱樂部，還成功讓兒子也喜歡上了這一隻愛豆團。 看看媽媽買的BIGBANG周邊產品堆滿整個房間就能知道，她對愛豆的愛是多麼的強烈~
不少人好奇媽媽買下這麼多周邊要花多少錢，HARUTO的媽媽還留下了這樣一句名言：「具體花了多少錢我也不知道，喜歡就買咯~」。 買周邊支持愛豆遠遠不夠，BIGBANG的演唱會媽媽也一定會到場，當然也一定帶著兒子，從小培養他的「愛豆感」。
媽媽是VIP，對於兒子的時尚自然要緊跟愛豆的潮流，長髮、髒辮等難駕馭的髮型通通都在兒子頭上嘗試過~
因為媽媽的薰陶，HARUTO也開始有了想要成為愛豆的念頭，於是去了YG JAPAN試鏡，並成功進入公司成了練習生。 看到兒子進了偶像的公司，成為偶像的後輩，據說媽媽比HARUTO本人還要興奮。
「圖：instiz」
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