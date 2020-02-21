【有片】IZ*ONE為回歸付出的努力！粉絲看到她們的腿心疼到淚奔ㅠㅠ
明星 2020年2月21日 星期五10:09 Rui
在經歷了《Produce 101》系列涉嫌投票造假、出道成員內定等一系列負面消息差點就要解散的IZ*ONE終於打破僵局，重新回歸了。
IZ*ONE攜新曲《Fiesta》重磅回歸，還公開了直拍影片，再次看到12名美少女重新站在台上讓廣大粉絲很是激動。 而能夠再次和粉絲們見面，成員們也鼓足了所有的力氣，她們的膝蓋就透露出成員們私下為了回歸付出了多大的努力。
音樂一出大家首先被12人的舞姿所吸引，但漸漸地粉絲們越看越心疼，原來幾乎每個人的膝蓋上都有兩塊大大的淤青。 舞蹈中有一個跪地的動作，多達數十次甚至上百次的練習使得成員們的腿上留下了印跡。
然而舞台上的成員們沒有一個人在意淤青，依舊將每個動作做到位，即使是膝蓋在地上摩擦也不在乎。 這樣的敬業精神也贏得了粉絲們的稱讚，紛紛表示：「真的有在好好練習啊」、「大家的腿都淤青了」、「能夠重新看到你們真好」等。
「圖：YouTube」
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