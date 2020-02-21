新劇《謗法》和《如實陳述》虐待慘死樣樣來：當人渣的下場就是這樣…

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（有影片~膽小慎入!!!）在韓劇《謗法》跟《如實陳述》中，人渣死法沒有最慘～只有更慘～，哪一邊讓你看得更痛快呢～？（兩部都有追得人舉手~~~說真的謗法中扭曲屍體完全嚇到我了）

喜歡犯罪偵查或者恐怖懸疑題材的朋友，最近真的是有福了，由張赫跟秀英主演的《如實陳述》，以及成東鎰跟嚴智苑主演的《謗法》，都獲得一致好評，當然…人渣們的下場也是相當精彩可期。



為何要說精彩可期呢？先來說說犯罪偵查題材的《如實陳述》，薄荷糖連續殺人犯在面對側寫師的挑釁後，決定出手殺死他～順便告訴大家他已華麗回歸，而這位囂張的羅俊錫（宋英奎 飾）也冤枉過不少好人，所以…算是死有餘辜啊。



▼兇手利用節目直播，偽裝成後台人員，用細線把羅俊錫直接吊起，迅速身亡：（ 可快轉至 00:33 ）



另一邊，以恐怖詛咒為題材的《謗法》裡，社會新聞部長金柱歡（崔秉默 飾）用不實報導害死了林珍熙（嚴智苑 飾）的證人，林珍熙生氣上門質問，金柱歡部長卻毫無悔過之意，甚至威脅林珍熙，讓她起了殺死他的念頭。



▼林珍熙就向詛咒少女白昭袗（鄭知曉 飾）尋求協助，拿來了「漢字名字、照片、隨身物品」，向金部長下詛咒，當下手腳捲曲，一股不明的巨大能量讓他的身體凹來凹去，死法相當悽慘：（ 可快轉至 02:00 ）



目前《如實陳述》播至第６集（每週六、日播出），《謗法》播至第４集（每週一、二播出），究竟後面還會有什麼創新死法呢？追下去就知道啦！

（圖自：官方劇照／tvN／OCN）

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