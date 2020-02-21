【有片】IZ*ONE为回归付出的努力！粉丝看到她们的腿心疼到泪奔ㅠㅠ
明星 2020年2月21日 星期五10:09 Rui
在经历了《Produce 101》系列涉嫌投票造假、出道成员内定等一系列负面消息差点就要解散的IZ*ONE终於打破僵局，重新回归了。
IZ*ONE携新曲《Fiesta》重磅回归，还公开了直拍影片，再次看到12名美少女重新站在台上让广大粉丝很是激动。 而能够再次和粉丝们见面，成员们也鼓足了所有的力气，她们的膝盖就透露出成员们私下为了回归付出了多大的努力。
音乐一出大家首先被12人的舞姿所吸引，但渐渐地粉丝们越看越心疼，原来几乎每个人的膝盖上都有两块大大的淤青。 舞蹈中有一个跪地的动作，多达数十次甚至上百次的练习使得成员们的腿上留下了印迹。
然而舞台上的成员们没有一个人在意淤青，依旧将每个动作做到位，即使是膝盖在地上摩擦也不在乎。 这样的敬业精神也赢得了粉丝们的称赞，纷纷表示：「真的有在好好练习啊」、「大家的腿都淤青了」、「能够重新看到你们真好」等。
「图：YouTube」
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